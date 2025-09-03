Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума

© Булфото (архив) Крайно време е да използваме контактите на президента Радев, който отиде при президента Щайнмайер, да отиде и при Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на "Фокус".



Коментарът му е във връзка с договора с турската фирма "Боташ".



Борисов коментира и готвения от опозицията вот на недоверие.



"Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи лидерът на най-голямата парламентарна партия.



Очаквайте подробности.