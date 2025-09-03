ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума
Договорът с "Боташ"
"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев така, както отиде при президента да направи Щайнмайер, да отиде и при Ердоган. И така, както му направи подарък и за предоговарянето на договора с "Боташ". Защото като проверих България се оказва на-громелият инвеститор в турската газопреносна система. 6 млрд. е договора, докато почиваха колегите около 700 млн. имаме да даваме. Надяваме се именно тази работа между институциите добронамерено, с подаръци да продължи", коментира Борисов и допълни, че не вижда как ще се "измъкнем" от този договор.
Вот на недоверие
"Вижте колко е хубаво да има партии да внасят вотове, да напрягат. Карат се за бащинство на вота. Не можем да разберем кой точно го внася. Най са ми интересни колегите от ПП-ДБ със съучастието с всичко това. От една година говорят за еврозоната и проевропейското развитие на държавата. В същото време председателят на Комисията е в България. По механизма SAFE сме първи и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", МЕЧ. Не мога да ги разбера, но може би имат своите аргументи", заяви Борисов.
Оръжията за Украйна
Лидерът на ГЕРБ посочи, че оръжия за Украйна като помощ не сме изнасяли, а са предоставяни през фирми. "Старо въоръжение, което не използваме, прададохме за около 300 млн. евро."
"Имаме шанс една от най-ценните стоки - специалният барут да го правим в България. Точка", посочи той.
Правителството и коалицията
По думите му правителството никога не е било стабилно. "Сега дружно вече всички го клатят. То не е стабилно. Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи лидерът на най-голямата парламентарна партия. "Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва да си наясно какво се случва след това", посочи Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1502
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: