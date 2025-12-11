Бойко Борисов.
По думите му оставката ще е първа точка утре в НС.
"Никакво преформатиране няма да има. Няма да ми се качват на гърба. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Ние ще се грижим и ще помагаме да не се вдигнат цените, но правителство в оставка вече не работи", категоричен е Борисов.
"Благодаря на всички от протеста, свършиха ми страхотна работа", каза още той.
Борисов посочи, че Желязков е направил така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуват.
Бойко Борисов: За да не ни заличат, настоях за тази оставка
