Бойко Борисов лично посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това става ясно от публикация на лидера на ГЕРБ във Facebook.



Фон дер Лайен, заедно в компанията на Борисов и премиера Росен Желязков, разгледа най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.



Пред завода има протестиращи от ПП "Възраждане" и ПП "Величие".











