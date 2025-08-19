ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов обсъди свързаността между България и Турция с Бинали Йълдъръм
Снимки от срещата бяха споделени във Фейсбук страницата на Бойко Борисов.
В описанието към публикацията той написа:
"България и Турция имат привилегията да се намират на пресечната точка на Европа и Азия, което прави пътните коридори, железопътните линии и модернизирането на граничните пунктове стратегически фактор за развитието на целия регион. Това заявих на среща в Централата на ГЕРБ с Binali Yıldırım, министър-председател на Турция (2016 г. - 2018 г.) и Н. Пр. Мехмет Уянък, посланик на Турция в България".
Борисов отчете усилията на двете страни в борбата с нелегалната миграция:
"Съвместните усилия в борбата срещу нелегалната миграция между правоохранителните органи на двете страни, включително съвместни обучения, обмен на информация и прилагане на съвременни технологии вече носят резултати.
Нелегалната миграция остава чувствителен въпрос за България и Турция, но има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към България".
Той подчерта "отличните" двустранни отношения между България и Турция. Бившият премиер подчерта, че те се градят на "постоянен диалог и взаимно уважение".
"Отличните отношения между София и Анкара се градят върху постоянен диалог и взаимно уважение. Тази стабилност в отношенията дава възможност на двустранните инициативи да се превръщат в реални проекти, които имат конкретни резултати".
