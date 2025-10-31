Бойко Борисов в кулоарите на парламента по тема Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера ССУ предложи минималната работна заплата да стане 620 евро, тоест 1213 лв.
"По всички параметри заплати, пенсии и тн. ние се движим в инерцията, която беше зададена в сглобката", каза още Борисов и допълни, че няма партия, която да излезе и да каже, че Асен Василев е вдигал много пенсии, а ГЕРБ ги спирала.
"С милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние "така готини", каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов алармира, че има опасност да надхвърлим 3-процентовия дефицит, но правят всичко възможно да не стана така.
"Днес смятат последно. Ще има съкращение в администрацията - полиция, армия - колкото ПП съкращаваха, толкова ние", каза той.
Бойко Борисов с голямо предупреждение за Бюджет 2026
©
Още по темата
/
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
09:12
Стефан Груев: Ако предложението месечното потребление над 10 кубически метра вода да се облага с по-висока цена остане, ще се наложи да излезем на улиците
30.10
Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
30.10
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация
29.10
Още от категорията
/
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
10:24
Радостин Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами
30.10
Министерството на правосъдието стартира подбор на вещи лица в областта на съдебните експертизи
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно за шофьорите: Започва акция "Зима"!
22:37 / 30.10.2025
Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни ...
21:06 / 30.10.2025
Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" п...
20:33 / 30.10.2025
"Пълен застой": Тапата на АМ "Хемус" в посока София продължава
20:33 / 30.10.2025
Д-р Цветеслава Гълъбова: Натрапчивото вярване в свръхестественото...
20:23 / 30.10.2025
Екатерина Захариева за еврото: Процесът върви по план
19:27 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.