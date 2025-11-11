Бойко Борисов по повод провелата се среща в сградата на ГЕРБ за Бюджет 2026 година.
От страна на ГЕРБ в преговорния екип бяха финансовият министър Теменужка Петкова и Деница Сачева, която по-рано даде изявление.
"По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни", написа той.
''Фокус" припомня, че по-рано изявления направиха след срещата от КНСБ и КТ "Подкрепа" като се обединиха около идеята, че не трябва ДДС-то догодина.
"Диалогът ни по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 беше конструктивен. Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката", написа още той.
Борисов обяви, че е постигнато съгласие около идеята,че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни.
"Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи", заключи Борисов.
