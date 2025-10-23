ЗАРЕЖДАНЕ...
Бойко Борисов за "Лукойл": Аз бях информиран какво ще стане, изпреварихме събитията
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на наложените санкции от САЩ и Великобритания срещу "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
"Говорихме с финансовия министър и шефа на БНБ да проследят нещата внимателно, защото можем да останем без гориво в един момент, да стане ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен , коментира още лидерът на ГЕРБ.
"Ние сме готови с второ четене на законопроекта да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни", допълни лидера на ГЕРБ.
Той коментира и острите изказвания на опозицията относно отношенията между ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало", след като вчера двете партии се разбраха правителството да продължи работа с подкрепата на партията на Пеевски. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление
"От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както ме виждате съм цял", каза той.
