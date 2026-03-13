Структурите на ГЕРБ в Русенско и Разградско са готови за предстоящите парламентарни избори. В това се уверих днес лично по време на срещата ми с наши симпатизанти в двата региона. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

"По време на кампанията и в изборния ден нашите представители ще следят за всяка нередност, защото знаем, че служебнoто правителство ще изпълнява нарежданията на ПП-ДБ и ще се опитат да си наредят резултата", пише още Борисов.

Той заяви, че всички членове на секционните избирателни комисии от ГЕРБ ще преминат подробно обучение, за да следят и да блокират всички опити за манипулация на вота на хората.

"Кметовете на ГЕРБ са едно от най-големите ни предимства пред останалите партии. Чрез тях показваме на хората как работим и как развиваме регионите. Там, където нямаме кметове, общинските съветници от ГЕРБ следят под лупа работата на градоначалниците и алармират обществото за всеки опит за злоупотреба с обществени ресурси и интереси", допълва лидерът на ГЕРБ.