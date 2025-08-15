ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Найденов за "Наглите": Най-малко вероятно е да са отвлечени
За две години "Наглите" искат откуп от общо около 45 000 000 евро. Вземат – 3 081 000 евро.
"За мен най-малко вероятна е версията да са отвлечени. Аз съм имал разговори с един от лицата от групата дали се страхува от отмъщение. Той каза: Не, защото иначе те ще се превърнат в такива като нас - престъпници, или ще станат зависими от лицата, на които са платили", зави Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и част от специалната група, която МВР и прокуратурата създават, за да разследват "Наглите".
Той описа престъпниците от групата като хора без морални граници. Според него има вероятност да се укрили изчезналите.
"Ако са заделили парите, взети от жертвите, а става дума за 3 милиона евро, може и да са се укрили. Но има и нещо друго те в самата група се избиваха, така че и това е възможно. Тези хора са бивши автокрадци, свиканли да крадат автомобили и да получават откупи от собствениците. Укриваха се добре от евентуални проследяване при получаване на откупа", каза още Найденов.
Той уточни, че така и не са успели да стигнат до този, който е поръчвал отвличанията.
"Кой поръчваше и работеше не можехме да установим и да закрепим връзките и контактите в миналото. Имахме оперативни данни кой стои зад цялата история, но нямахме фактите и го оставихме на страна. Става дума за човек, който не е между живите", посочи Найденов.
