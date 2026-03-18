Бойко Борисов, Румен Радев и Бойко Рашков се изправят един срещу друг в 25 МИР София.
Битката в 25 МИР София
"Тежък или лек - ще бъде политически сблъсък. Кампанията ще покаже, но накрая най-важен е резултатът. Номерът, който беше изтеглен, ми харесва", каза бившият вътрешен министър Бойко Рашков.
Попитан дали в МВР се наблюдава "чистка" или е просто смяна на шефове на РПУ-та, той отговори: "Това е необходима корекция в ръководния състав не само на най-високите нива, но и на по-ниските нива. Тази корекция се налага за първи път от произнеслия се по толкова мащабно дело - Конституционен съд. Това е във връзка с последните избори, при които бяха установени необичайно голям брой нарушения - не само на изборните правила, но и извършени престъпления".
"Българската прокуратура не отговаря на дефиницията, че България е правова държава. Действащата прокуратура е по модела на Съветската прокуратура. Появите, които наблюдаваме в прокуратурата, са политическо отражение", допълни Рашков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Купуването на гласове
А по думите му цената на един глас ще стигне до 200 евро.
"Двама от лидерите отсъстват неслучайно от работата на парламента в последния месец. Вероятно се занимават с подобни неща. В Наказателния кодекс има цяла глава, която се казва "Престъпления против политическите права на гражданите", там има десетки състави на престъпления, които няма кой друг да разкрива и разследва, освен Министерството на вътрешните работи". Не се работи напористо в такива напрегнати политически периоди", подчерта гостът.
Той е на мнение, че в проблемните секции се концентрира огромен обем информация за лицата, които проявяват най-висока активност във връзка с купуването и продаването на гласове.
"Тези лица са известни в нашата страна. Има народен представител, който е пред финално наказателно дело във връзка с подобна престъпна дейност. Той е известен активист в Северозападна България. Известни са и лицата, които вършат такава дейност на по-ниски нива. Последно бяхме очевидци на подобно действие при общинските избори в Пазарджик", коментира Бойко Рашков.
Има ли връзка ПП-ДБ с НПО-то от "Петрохан"?
Бившият министър е категоричен, че случаят с "Петрохан" няма нищо общо с изборите за "българския гражданин, който е разумен и умее да преценява".
"Той може да разграничи политиците от политическите кресльовци, които нашумяха напоследък. Те са с изключително циничен изказ. Не е толкова голямо значението на социологическите изследвания, важно е значението на избирателната активност. Българският гражданин ще трябва да вземе съдбата си в ръце, тъй като от него зависи формирането на висшата политическа власт в нашата страна. Надявам се да станем свидетели на повишена избирателна активност", призна Рашков.
Хижата "Петрохан"
"До момента няма факти, които да доказват роля на службите за сигурност. Докато не приключи едно разследване, е много трудно да се правят окончателни изводи, защото има сериозна опасност да се сгреши. Документите по делото са толкова, колкото са успели да съберат разследващите органи на МВР до 15 февруари. Това, което е изпратено до парламента, съдържа около 150 страници, а от 15 февруари до ден днешен е минал още един месец. Дори да няма нова информация, всички разумни хора знаят, че разследването продължава и се събират още доказателства", добави той.
Рашков смята, че смъртта на шестимата души при някои се използва за политически цели.
"Един от митовете, че има връзка между Районното управление в Годеч и дейността на тази група. Няма нищо общо. Всички в МВР знаят, че районното управление в Годеч не е закрито, само някои политици говорят небивалици и заблуждават българските граждани. Не е закрито, то просто е трансформирано по мое време от РПУ в участък", каза още гостът.
Казусът с главния прокурор
"Трябва да се избере нов Висш съдебен съвет, включително и истински главен прокурор, който не само ще носи голямото звание "главен прокурор", а ще се държи като такъв. Ще се гордеем с такъв главен прокурор, който няма да дели гражданите на такива, които са от ГЕРБ, и такива, които са от друга политическа партия", твърди Бойко Рашков.
Отстраняването на Теодора Георгиева
"Съобщението на Кьовеши, публикувано днес, е доста лаконично и не съдържа конкретика, като европейският главен прокурор се позовава на следствена тайна, която не може да се разпространява публично. Случаят с Теодора Георгиева има национално измерение, защото всички знаем, че тя е била заплашвана и тази заплаха е подплатена с публикуване на видеозапис, който е изготвен по престъпен начин. При този факт прокуратурата не обръща внимание и не информира обществото дали има образувано производство по този повод, както и кой е изготвил записа, с какво техническо средство и къде се е случило това", възмути се той.
"Преди известно време прочетох свидетелски показания, където се съобщава името на високопоставен прокурор, на когото казах само инициалите. По повод посочената от мен абревиатура, същият този човек се разпозна в нея, като разполагам със запис на телефона си на съобщение от него, в което казва, че не е доволен от казаното от мен. Защо по отношение на Теодора Георгиева, за която се твърди, че е вземала пари от Пепи Еврото и има производство, а по отношение на лицата, за които има същата информация, прокуратурата не е образувала наказателни производства", заключи той.
© Bulgaria ON AIR
Още по темата
/
Борисов: Коалиции се правят след изборите, всяка партия се явява сега с цялата си мощ и желание
19:35
"Величие": Шегуваха се, че на предишните избори сме били с номер 4 и сме имали 4%, сега да очакваме при номер 14 да имаме 14%
17:51
Президентът Йотова: Първите стъпки на кабинета по отношение на честността на вота са окуражаващи
14:39
Калин Стоянов: "Г-н Бях точен с парите" - Демерджиев разказа най-краткия виц за коалицията на Радев
12:00
Още от категорията
/
Министър Попов се срещна с представители на браншови организации за разширената отговорност на производителя
21:53
Стефан Янев: Нека да не плашим хората, че има пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност
18:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.