ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Бойко Рашков: Готвят се да изпратят Паскал в Германия на лечение
Бяха му повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова. По делото няколко пъти беше споменато името на Рашков, но без да бъдат представени доказателства, че той участва в споменатата нелегална дейност.
"Трябва да коментирам твърденията на обвинени лица, нека да го уточним. Делото не е интересно вече, няма контрабанда. Единият контрабандист е с частично прекратено производство - той беше задържан 8 месеца. Другият, с екстрадиционно производство, беше доведен тук в България от Сърбия и сега се готвим да го изпратим в Германия на лечение. Третите и четвъртите обвинени лица не са призовавани на разпит по една година", заяви Рашков.
"Непрекъснато се споменава не онова, което се прави по делото, а имената на двама души от "Продължаваме Промяната" - Асен Василев и Бойко Рашков, за да може да се прави политика чрез наказателното производство, с любезното съдействие на прокуратурата. Прочетох и че съдийка от Специализираният съд е говорила за Николов - нещо, което не е нейна работа. Тя трябва да се произнесе само има ли основание за вземане на мерка за неотклонение. Уж не трябва да се огласяват материалите от наказателното производство, а съдийка от спецпрокуратурата започна да разказва за това, че има данни за Асен Василев и за Бойко Рашков", посочи бившият министър пред NOVA.
По думите му политиката е влязла в прокуратурата трайно. "Сарафов не прекрати това явление. Напротив, политиката навлиза все повече и повече в работата на прокуратурата. Тя демонстрира непрекъснато и ежедневно селективно правосъдие в широкия смисъл на думата. Мен не са ме търсили от прокуратурата и няма смисъл да го правят - не мога да помогна. Беше съобщено, че връзката между баща и син Димитрови и Паскал е от началото на 2023 година. А аз не съм министър от 1 август 2022 година. Каква връзка можем да имаме?", коментира Рашков пред журналисти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 172
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: