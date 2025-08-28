Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Болници в страната: Агресията над медици трябва незабавно да спре
Автор: Велизара Ангелова 12:58Коментари (0)59
© iStock
"Събитията през последните дни на насилие в АГ комплекса на "УМБАЛ Канев" АД в град Русе срещу медици и служители на болницата за пореден път напомни на българското общество, че агресията се повтаря години наред и въпреки призиви и добри намерения не можем да се справим с нея!“ Това се казва в призив на Националното сдружение на областните многопрофилни болници.

"Отправяме искрени съболезнования към семейството на починалата родилка Габриела Георгиева и твърдо подкрепяме ръководството на лечебното заведение в лицето на изпълнителния директор Иван Иванов за бързите, безкомпромисни и решителни действия за навременна и пълна проверка на случая от компетентните органи с публично оповестяване на резултатите", коментират от сдружението.

И допълват: "Можем ли да допуснем като граждани да ехти "Убийци!" в коридорите на една от най-големите областни болници със 160 – годишна история, в която годишно се лекуват над 28 хиляди пациенти и се извършват над 15 хиляди операции? Неразбираемо е "убийци" да са над 230 лекари и над 430 медицински специалисти, които денонощно приемат и лекуват своите пациенти и са избрали за свой професионален път опазването на живота и здравето.

Остава непонятно, че през 2025 година в държава - член на Европейската общност с високо-технологично и достъпно здравеопазване, с доказани професионалисти има медици, които са обект на насилие от страна на пациенти или придружители…

В Наказателния кодекс изрично са предвидени наказания за посегателство над медицински специалисти, но по-важно е да не допуснем доверието между пациенти и лечители да бъде разрушено безвъзвратно!

От нас всички зависи агресията, насилието и саморазправата да бъдат спрени!", допълват от Националното сдружение на областните многопрофилни болници.

Още по темата: общо новини по темата: 7
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:59 / 26.08.2025
Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
12:51 / 26.08.2025
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:25 / 26.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Античен град Хераклея Синтика разкрива още от тайните си
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: