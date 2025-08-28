ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Болници в страната: Агресията над медици трябва незабавно да спре
"Отправяме искрени съболезнования към семейството на починалата родилка Габриела Георгиева и твърдо подкрепяме ръководството на лечебното заведение в лицето на изпълнителния директор Иван Иванов за бързите, безкомпромисни и решителни действия за навременна и пълна проверка на случая от компетентните органи с публично оповестяване на резултатите", коментират от сдружението.
И допълват: "Можем ли да допуснем като граждани да ехти "Убийци!" в коридорите на една от най-големите областни болници със 160 – годишна история, в която годишно се лекуват над 28 хиляди пациенти и се извършват над 15 хиляди операции? Неразбираемо е "убийци" да са над 230 лекари и над 430 медицински специалисти, които денонощно приемат и лекуват своите пациенти и са избрали за свой професионален път опазването на живота и здравето.
Остава непонятно, че през 2025 година в държава - член на Европейската общност с високо-технологично и достъпно здравеопазване, с доказани професионалисти има медици, които са обект на насилие от страна на пациенти или придружители…
В Наказателния кодекс изрично са предвидени наказания за посегателство над медицински специалисти, но по-важно е да не допуснем доверието между пациенти и лечители да бъде разрушено безвъзвратно!
От нас всички зависи агресията, насилието и саморазправата да бъдат спрени!", допълват от Националното сдружение на областните многопрофилни болници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: