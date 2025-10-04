ЗАРЕЖДАНЕ...
Бонусите на ректорите скачат, рейтингът на университета се оказва от голямо значение
Към този момент основното месечно възнаграждение се определя като процент (250% или 300% за първата година и 125% или 175% за следващите години) от средното основно месечно възнаграждение за академичната длъжност "асистент" в съответното висше училище. Това възнаграждение е в пряка зависимост от ежегодно определяната минимална основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища.
Допълнителните възнаграждения, включени в заплатите на ректорите, не се променят и са в размер на 500 лв., 1 500 лв. или 3 000 лв. месечно в зависимост от годишната оценка за постигане на заложените междинни целеви стойности за изпълнение на политиката на висшето училище.
"Това, от една страна, води до изоставане в темпа на нарастване на
възнагражденията на ректорите спрямо темпа на увеличението на доходите в страната. От друга страна, методиката в Наредба № 23 от 2020 г. вече води до абсолютно намаление във възнаграждението на ректорите след първата година, което не следва да се допуска", се посочва мотивите към предложението да изменение на наредбата.
