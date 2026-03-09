подадената оставка на Нели Андреева, заместник-генерален директор на НКЖИ, както и обвененията от нейна страна за "корупционен модел", министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов предостави офицално изявление по темата.
Ето какво гласи то:
Още на 19.02., в деня на встъпването си в длъжност, министър Исмаилов издава писмена заповед към всички публични предприятия в системата на МТС за временно спиране на всички плащания. Целта на забраната бе подобряване на финансовата дисциплина на публичните предприятия и по-ефективен контрол на разходването на публични средства. Както стана ясно от изявлението на г-жа Андреева тази заповед не е спазена от страна на НК "Железопътна инфраструктура“.
На 24.02. със заповед на министъра е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори на компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е във връзка с множество постъпили сигнали. Срокът за извършването ѝ е 20 работни дни.
На 02.03. със заповед на министъра е освободен Тодор Василев като член на Управителния съвет на НКЖИ и е назначена Мария Генова за независим член на Управителния съвет до провеждането на конкурсна процедура. Г-жа Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил министър Корман Исмаилов, след съгласуване с политическия си кабинет.
От 04.03. г-жа Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист.
Днес в 10:30 часа, след направеното изявление по националните медии министър Исмаилов отправи покана към г-жа Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която тя да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага, но тя отказа срещата.
Тези нейни думи и действия поставят много въпроси:
- Дали нейното изявление пред медиите като служител с висок интегритет, заемащ висша държавна ръководна позиция, има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да бори корупцията и мафията в сектора, или е директна медийна атака срещу министъра?
- По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, конкретни лица и фирми в корупция. В този контекст министър Исмаилов отправя чрез медиите няколко въпроса към г-жа Андреева:
- Кой е конкретният "корупционен модел“ в Национална компания "Железопътна инфраструктура“, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?
- Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над шест години, знаела ли е тя за този модел и, ако не - кога е научила?
- Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?
- Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?
Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност. Министър Исмаилов очаква г-жа Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага, и призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.
