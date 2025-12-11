Борислав Гуцанов по време на дебатите на първо четене по прекроения бюджет на ДОО, предаде репортер на "Фокус".
Средната пенсия за сектор "Сигурност“ ще бъде значително по-висока – 943 евро.
От 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, като предварителните разчети прогнозират увеличение между 7 и 8%. От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата за страната ще бъде 620,20 евро, като толкова ще бъде и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от същата дата се определя на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления проектобюджет на ДОО за 2026 г.
Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният – 54,78 евро.
Запазва се и периодът на изплащане на обезщетението за бременност и раждане – 410 дни. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.). При завръщане на работа преди изтичането на отпуска родителите ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.
Борислав Гуцанов: Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.
© Пресцентър МТСП
