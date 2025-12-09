Борислав Гуцанов пред депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси, която прие бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година.
Той призова депутатите да отчитат и реалната картина, а в комисиите да тече експертен диалог. Министърът припомни, че план-сметката на Държавното обществено осигуряване беше подкрепена единодушно както в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, така и от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
"Често ли се случва такова единодушие - не. Успели сме да направим един баланс между синдикати и работодатели. Постигнали сме равновесие“, каза още Гуцанов. Той припомни и други основни параметри от бюджета за догодина – повишаването на минималната работна заплата е както изисква законът - тя става 1213 лева. Повишават се и всички пенсии по швейцарското правило. "Над 2 млн. пенсионери чакат тази предсказуемост. Естествено че искаме повече, но е добре да правим тези стъпки“, допълни министърът.
Той припомни, че в бюджета не е заложен ръст на осигуровки и данъци за 2026 година.
След приключване на работата по план-сметката на държавата за следващата година Министерството на труда и социалната политика има готовност да представи своите виждания за стабилизиране на пенсионната система. Народното събрание възложи на редица институции изработването на пътна карта в тази посока. Министър Гуцанов акцентира на повишаването на събираемостта чрез осъвременяване на минималните осигурителни прагове.
"Това променя генерално и приходите, които влизат в осигурителната система, първо. И второ - това е реалната борба със сивия сектор. Всички говорим, че има около 25% сив сектор. Това е недопустимо“, каза още Гуцанов.
Борислав Гуцанов: Вдигаме средствата за майките
©
Още по темата
/
Отново интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
14:35
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
10:47
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09:45
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
08.12
Христина Христова: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Още от категорията
/
Появиха се слухове за "спешни" родителски срещи, просветният министър заяви: Подобни твърдения са откровена лъжа!
13:14
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
10:49
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09:40
Мария Минчева, БСК: Дебатът за ръст на осигуровките ще се води 2027 г. при разглеждане на Пътната карта за пенсионната система
08.12
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.