На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Това обяви Борилав Сандов във Facebook.Вече повече от месец срещу мен се води гнусна очерняща кампания от представители на политически партии, медии и дори някои институции. В социалните медии и сайтове за фалшиви новини се разпространяват клеветнически и лъжливи твърдения, а също така интерпретации на факти и манипулативни внушения. След като не успяха през всички тези години да ме сломят, подчинят или корумпират, сега се опитват да окалят името и делата ми, както и каузите, които съм отстоявал.През последните две години избягвам публичността, но това не означава, че ме е страх от "прожекторите". Съвестта ми е чиста и се гордея с постъпките си. Вярвам, че и по съдебен път ще защитя това. На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Основната причина е именно тази очерняща кампания, която не бива да се прехвърля върху хората в листите на Коалиция “Антикорупционен блок". Убеден съм, че с времето клеветите и лъжите по мой адрес ще бъдат разобличени, защото истината е като водата - тя винаги си проправя път.Междувременно ще продължа да се боря срещу несправедливостта, мафията и корупцията в България. Ще продължа да работя за чиста и свята република, за модерна и просперираща държава, за солидарно и благоденстващо общество.Бъдете здрави и разумни! Не се оставяйте някой да ви "води за носа". Нито от старите, нито от новите. Съдете по делата и не избирайте по-малкото зло. Избирайте доброто, дори наглед това да изглежда нерационално. Достатъчно "мотики" са "настъпвани" в политическата история на България, като почти винаги причините са били рационални действия и наивно очакване за "Неволята".