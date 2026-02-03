Борислав Сандов, екоминистър в кабинета на Кирил Петков. В "12+3" по БНР той отговори на обвиненията на Димитър Куманов от "Балканка".
"Аз имам презумция за невинност, имаме тройно убийство и тези хора са се занимавали с подаване на сигнали. 4 години правоохранителните органи не са открили нарушения тази организация да бъде закрита", допълни Сандов.
Той е категоричен, че трябва бърза намеса и да се проследи къде е изчезналият собственик на обекта – хижата край Петрохан, и дали не е отвлечен.
"Какви сигнали са подавали тези момчета и защо се е стигнало до негативна развръзка", препоръча Борислав Сандов.
Той потвърди, че не договор, а когато е бил министър в МОСВ има подписано споразумение с Националната асоциация за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Според Куманов и било договор, подписан 25 дни след създаването на организацията.
"Няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължение нито за МОСВ, нито за организацията. Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент", обясни Сандов.
И отрече, че преди да се подпише това споразумение за опазване на защитените територии, да е познавал тези момчета.
"Това, което ме подтикна за споразумението е, че те са единствената организация от България, която е член на Юропарк както и на Европейската рейнджърска организация. В България рейнджъри са служителите на националните паркове и те се борят с бракониерство", коментира Сандов.
