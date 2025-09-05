Новини
Борисов: Ако имам малко власт, бих бил много щастлив, Коцев да бъде освободен
Автор: Илиана Пенова 10:38
©
Не само съм категорично против действията на КПК и това, което се случи във Варна, не само го осъждам, ако имам малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста. Бих бил много щастлив, ако той бъде освободен. Това каза Бойко Борисов пред журналисти.

Относно поканата за протест от страна на ПП 

"Да ми дойде Кирил Петков да ми покани, мислите ли, че чета Фейсбук страницата - ами не я. Казах, че искам да протестирам, но не на техните протести", каза Борисов.  

"Аз съм политик, когато е трябвало да се бия съм се бил в залите,сега правим закони, опитваме се да помагаме. На 70 години няма да ходя да се бия по площади, да се дърпам за сакото", каза още той.

Припомнаме, че вчера лидерът на ГЕРБ каза, че "всички са вече професионално протестиращи. Той заяви, че даже на него му се ходи  на протест, след което посреда и поканата от страна на ПП.

Борисов коментира още и какъв трябва да бъде кандидатът за президент на България, както и случилото се с директорът на ОДМВР-Русе.

