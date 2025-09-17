Новини
Борисов: Ако това се случи - ни очаква ужасно приемане на Бюджет
Автор: Вилислава Ветренска 10:46
©
Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре - т.е. да не мине вотът на недоверие, ни очаква ужасно приемане на Бюджет. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Който ще отиде на 8,9,12%...", предупреди Борисов. "Какво друго да кажа за консервативните десни партии, които искат вот на недоверие", допълни лидерът на ГЕРБ.

"ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ", каза още Борисов. 

Той заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер. 

"Радев може би ни прави поредният подарък. Не съм бил на срещата му с Цанов, за да кажа какъв е бил сигналът. Знам, че ние от 5 години нямаме никакво влияние във ВМЗ. Радев се държи като партиен лидер и иска да не стане сделката с "Райнметал". Иска да подплаши инвеститорите. Бих коментирал, ако е казал нещо за "Боташ", защото докато бяхме на почивка, сме изпратили още 50 млн. Най-големият инвеститор в Турция сме българите", каза още Борисов.

0
 
 
Дано скоро дойде Коледа за свинята Боко и прасето Шиши. Весела щастливи ще сме на Коледа.
-1
 
 
Браво на Бойко, може да говори големи глупости и лъжи, но го прави уверено. Матряла е във възторг! Оправят го с 200! - това са думи на самия Бойко Борисов
0
 
 
ППДБ са едни обикновени шарлатани и този, който не го е разбрал или е сляп или е прост!
+1
 
 
Мега проста тиква! А какво да кажем за дебилния му електорат?!
