|Борисов: Ако това се случи - ни очаква ужасно приемане на Бюджет
"Който ще отиде на 8,9,12%...", предупреди Борисов. "Какво друго да кажа за консервативните десни партии, които искат вот на недоверие", допълни лидерът на ГЕРБ.
"ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ", каза още Борисов.
Той заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер.
"Радев може би ни прави поредният подарък. Не съм бил на срещата му с Цанов, за да кажа какъв е бил сигналът. Знам, че ние от 5 години нямаме никакво влияние във ВМЗ. Радев се държи като партиен лидер и иска да не стане сделката с "Райнметал". Иска да подплаши инвеститорите. Бих коментирал, ако е казал нещо за "Боташ", защото докато бяхме на почивка, сме изпратили още 50 млн. Най-големият инвеститор в Турция сме българите", каза още Борисов.
