Всички се надпреварват да се обиждат, всички заявяват, че няма с кого да работят, ако нямат 121 депутати. Нас обаче ни интересува на кого можете да разчитате. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на среща с бизнеса в Шумен.
"Ние няма да вдигаме данъците. Да, бяхме в "сглобка", бизнесът страдаше и се наложи да се съберем с ПП-ДБ. След 7 или 8 поредни избори трябваше да направим правителство – на терена бяха АПС, ИТН и БСП. Направихме го, АПС се оттеглиха и дойде ДПС. Искам да стане ясно – ако има модел, той е на ГЕРБ, на Борисов и на моите съпредседатели“, каза той и допълни:
"Аз моите компромиси си ги изядох - веднъж със "сглобката" и веднъж с "ДПС – Ново начало".
"Ние въведохме данъчната конкурентоспособност и нищо не налага да правим повече компромиси. За една година "олевяхме" - станахме по-лява партия заради управлението с БСП и "ДПС - Ново начало". За тази година ГЕРБ понесе много негативи, но държавата получи много позитиви“, каза Борисов, като посочи успехите на България, свързани с еврозоната и Шенген.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако напрежението в Близкия изток продължи, проблемите с горивата и електроенергията ще се задълбочат.
"Благодарение на ГЕРБ няма миграционен натиск – спокойно се разхождате нощем със скъпи вещи. Ще запазим нивото на енергоизточниците", каза още той и припомни, че са успели да извоюват дерогация от САЩ за българските дружества на "Лукойл".
"Направихме чудеса от храброст за тази дерогация", каза той.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.