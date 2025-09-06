Борисов: Благодарим ви, че издигнахте името на България

© "Поздравления за нашите шампиони - Иван Иванов и Александър Василев! Станахте част от историята, за първи път на турнир от Големия шлем финалът е изцяло български! И то точно на 6 септември!



Гордеем се с вас! Показахте класа, професионализъм и непримирим дух. Благодарим ви, че издигнахте името на България и вдъхнахте гордост на цял народ!"



Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, поздравявайки младежите след първия български финал на юношеския US Open.