Бойко Борисов във Фейсбук.
"Обединихме се, че България има нужда от стабилност – без увеличение на данъци и осигуровки, за да има предвидимост за бизнеса и инвестициите. Ясно беше казано и друго – автоматичните формули не създават доходи. Доходите идват от умения, квалификация и реална производителност, затова ще продължим с политики за обучение, преквалификация и включване на повече хора в пазара на труда.
Поставихме и много конкретен проблем – цената на електроенергията. Без конкурентна и предвидима енергия няма как да има силна индустрия и устойчив растеж. Това изисква ясни решения, а не временни мерки.
Говорихме и за намаляване на административната тежест и за истинско електронно управление, което да спести време и разходи на бизнеса. Държавата трябва да бъде партньор, а не пречка.
Съгласихме се, че инвестициите в инфраструктура, индустриални зони и свързаност са ключът към по-висок растеж и повече работни места. Икономиката расте с ред и работа. Това е посоката, в която ще вървим", обясни Борисов.
На срещата присъстваха кандидатите за депутати Делян Добрев, Томислав Дончев, Деница Сачева и Владислав Горанов.
Борисов: България има нужда от стабилност – без увеличение на данъци и осигуровки, за да има предвидимост за бизнеса и инвестициите
©
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.