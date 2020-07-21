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Áîðèñîâ: Áúëãàðèÿ ùå ïîëó÷è 29 ìëðä. åâðî îò ÅÑ
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:02 / 21.07.2020Êîìåíòàðè (50)65
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Ñðåäñòâàòà çà Áúëãàðèÿ â íîâèÿ áþäæåò íà ÅÑ ñà áëèçî 29 ìèëèàðäà åâðî, êîåòî å ñ áëèçî 1 ìëðä. åâðî ïîâå÷å. Òîâà îáÿâè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ, êîéòî ñå âêëþ÷è íà æèâî â ïðîôèëà ñè âúâ "Ôåéñáóê".

Íîâèíèòå îò ïðåìèåðà íà Áúëãàðèÿ äîéäîõà âåäíàãà, ñëåä êàòî ñòàíà ÿñíî, ÷å åâðîëèäåðèòå ñà ïîñòèãíàëè ñïîðàçóìåíèå çà ôèíàíñîâàòà ðàìêà íà ñðåùàòà íà âúðõà â Áðþêñåë.

"Òîâà å ãîëÿì óñïåõ çà íàøàòà ñòðàíà, òúé êàòî Áúëãàðèÿ ïîëó÷àâà ïîâå÷å ïàðè çà íîâèÿ ïåðèîä â ñðàâíåíèå ñ ïðåäèøíèÿ è òîâà ïðè ïîëîæåíèå, ÷å íà íèâî ÅÑ íîâàòà ôèíàñîâà ðàìêà å ñ 62 ìèëèàðäà ïî-ìàëêî îò ïðåäèøíèÿ áþäæåò", çàÿâè Áîðèñîâ.

Ïàðèòå çà ñòðàíàòà íè ñà äî 2027 ã. Ïðåìèåðúò äàäå ðàç÷åò êàê ùå áúäàò ðàçïðåäåëåíè ïàðèòå ïî ðàçëè÷íèòå ìåðêè.

Çàïàçâàò ñå ïàðèòå çà êîõåçèÿ è ñåëñêîñòîïàíñêà ïîëèòèêà.

"Íå ñàìî ñå çàïàçâàò ïàðèòå ïî êîõåçèîííèÿ ôîíä çà Áúëãàðèÿ - 9 ìëðä. åâðî, íî òå ñà ñ 800 ìëí. åâðî ïîâå÷å â ñðàâíåíèå ñ äîñåãàøíàòà ðàìêà. Çà ïúðâè ïúò çà Áúëãàðèÿ ñà ïðåäâèäåíè äîïúëíèòåëíè öåëåâè ñðåäñòâà 200 ìëí. åâðî çà íàé-ñëàáî ðàçâèòèòå ðåãèîíè", îáÿñíè Áîðèñîâ, ïîä÷åðòàâàéêè, ÷å òîâà å áèëà íàé-ãîëÿìàòà íè áèòêà, çàðàäè êîÿòî "íà íÿêîëêî ïúòè ñè ðàçâàëÿë îòíîøåíèÿòà ñ ëèäåðèòå".

Ïðåìèåðúò îáÿâè îùå, ÷å â 4 ÷. òàçè ñóòðèí å áëîêèðàë âçèìàíåòî íà ðåøåíèÿ, äîêàòî ñòðàíàòà íè íå ïîëó÷è ïîäêðåïà çà òåçè äîïúëíèòåëíè 200 ìëí. åâðî.

Îò äóìèòå íà Áîðèñîâ ñòàíà ÿñíî, ÷å äîñòà îò äîïúëíèòåëíèòå çà Áúëãàðèÿ ïàðè ùå áúäàò äàäåíè çà ïîäîáðÿâàíå íà æèâîòà è èíôðàñòðóêòóðàòà â Ñåâåðîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. 

"Îáåùàõ íà Øàðë Ìèøåë äà êàæà, ÷å å ìíîãî ãîëÿì ïðèÿòåë íà Áúëãàðèÿ. Ïîäêðåïè ìå è êàíöëåðúò Ìåðêåë, îãðîìíà ïîäêðåïà ïîëó÷èõ îò êàíöëåðà íà Àâñòðèÿ Ñåáàñòèàí Êóðö - òîé íàïðàâè èçêàçâàíå ïðåä Ñúâåòà âñå åäíî å ïðåìèåð íà Áúëãàðèÿ. Áëàãîäàðÿ ìó è íà íåãî, è íà ïðåìèåðà íà Íèäåðëàíäèÿ ñúùî", îáÿâè Áîðèñîâ.

Ïî ìÿðêàòà "Ìèãðàöèÿ" - ñúùî ùå èìà 200 ìëí. åâðî çà îïàçâàíå íà âúíøíàòà ãðàíèöà íà ÅÑ.

Áîéêî Áîðèñîâ çàÿâè, ÷å ùå ñå íàïðàâè ãîëÿìà îöåíêà îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ïî ìåäèöèíñêè òåìè, êàêâîòî ïðåäëîæåíèå òîé íàïðàâè ïî âðåìå íà äåáàòèòå.

Âúâ âèäåîòî ïðåìèåðúò ïîä÷åðòà íà íÿêîëêî ïúòè, ÷å ïðåãîâîðèòå ñà áèëè ìíîãî òåæêè, ñëèçàë îò åòàæè íà åòàæè, áåçñúííè íîùè è "âå÷å íèêîé íå ìîæå äà ïîäîáðè ðåêîðäà ìó ïî ïèåíå íà êàôåòà". 

"Åé çàòîâà çàñëóæàâàì äà ìè ñå èñêà îñòàâêàòà - 2 ìëðä. ëåâà ïîâå÷å çà Áúëãàðèÿ ïðè öÿëîòî îêàñòðÿíå", êàçà Áîéêî Áîðèñîâ.




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