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|Áîðèñîâ: Áúëãàðèÿ ùå ïîëó÷è 29 ìëðä. åâðî îò ÅÑ
Íîâèíèòå îò ïðåìèåðà íà Áúëãàðèÿ äîéäîõà âåäíàãà, ñëåä êàòî ñòàíà ÿñíî, ÷å åâðîëèäåðèòå ñà ïîñòèãíàëè ñïîðàçóìåíèå çà ôèíàíñîâàòà ðàìêà íà ñðåùàòà íà âúðõà â Áðþêñåë.
"Òîâà å ãîëÿì óñïåõ çà íàøàòà ñòðàíà, òúé êàòî Áúëãàðèÿ ïîëó÷àâà ïîâå÷å ïàðè çà íîâèÿ ïåðèîä â ñðàâíåíèå ñ ïðåäèøíèÿ è òîâà ïðè ïîëîæåíèå, ÷å íà íèâî ÅÑ íîâàòà ôèíàñîâà ðàìêà å ñ 62 ìèëèàðäà ïî-ìàëêî îò ïðåäèøíèÿ áþäæåò", çàÿâè Áîðèñîâ.
Ïàðèòå çà ñòðàíàòà íè ñà äî 2027 ã. Ïðåìèåðúò äàäå ðàç÷åò êàê ùå áúäàò ðàçïðåäåëåíè ïàðèòå ïî ðàçëè÷íèòå ìåðêè.
Çàïàçâàò ñå ïàðèòå çà êîõåçèÿ è ñåëñêîñòîïàíñêà ïîëèòèêà.
"Íå ñàìî ñå çàïàçâàò ïàðèòå ïî êîõåçèîííèÿ ôîíä çà Áúëãàðèÿ - 9 ìëðä. åâðî, íî òå ñà ñ 800 ìëí. åâðî ïîâå÷å â ñðàâíåíèå ñ äîñåãàøíàòà ðàìêà. Çà ïúðâè ïúò çà Áúëãàðèÿ ñà ïðåäâèäåíè äîïúëíèòåëíè öåëåâè ñðåäñòâà 200 ìëí. åâðî çà íàé-ñëàáî ðàçâèòèòå ðåãèîíè", îáÿñíè Áîðèñîâ, ïîä÷åðòàâàéêè, ÷å òîâà å áèëà íàé-ãîëÿìàòà íè áèòêà, çàðàäè êîÿòî "íà íÿêîëêî ïúòè ñè ðàçâàëÿë îòíîøåíèÿòà ñ ëèäåðèòå".
Ïðåìèåðúò îáÿâè îùå, ÷å â 4 ÷. òàçè ñóòðèí å áëîêèðàë âçèìàíåòî íà ðåøåíèÿ, äîêàòî ñòðàíàòà íè íå ïîëó÷è ïîäêðåïà çà òåçè äîïúëíèòåëíè 200 ìëí. åâðî.
Îò äóìèòå íà Áîðèñîâ ñòàíà ÿñíî, ÷å äîñòà îò äîïúëíèòåëíèòå çà Áúëãàðèÿ ïàðè ùå áúäàò äàäåíè çà ïîäîáðÿâàíå íà æèâîòà è èíôðàñòðóêòóðàòà â Ñåâåðîçàïàäíà Áúëãàðèÿ.
"Îáåùàõ íà Øàðë Ìèøåë äà êàæà, ÷å å ìíîãî ãîëÿì ïðèÿòåë íà Áúëãàðèÿ. Ïîäêðåïè ìå è êàíöëåðúò Ìåðêåë, îãðîìíà ïîäêðåïà ïîëó÷èõ îò êàíöëåðà íà Àâñòðèÿ Ñåáàñòèàí Êóðö - òîé íàïðàâè èçêàçâàíå ïðåä Ñúâåòà âñå åäíî å ïðåìèåð íà Áúëãàðèÿ. Áëàãîäàðÿ ìó è íà íåãî, è íà ïðåìèåðà íà Íèäåðëàíäèÿ ñúùî", îáÿâè Áîðèñîâ.
Ïî ìÿðêàòà "Ìèãðàöèÿ" - ñúùî ùå èìà 200 ìëí. åâðî çà îïàçâàíå íà âúíøíàòà ãðàíèöà íà ÅÑ.
Áîéêî Áîðèñîâ çàÿâè, ÷å ùå ñå íàïðàâè ãîëÿìà îöåíêà îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ïî ìåäèöèíñêè òåìè, êàêâîòî ïðåäëîæåíèå òîé íàïðàâè ïî âðåìå íà äåáàòèòå.
Âúâ âèäåîòî ïðåìèåðúò ïîä÷åðòà íà íÿêîëêî ïúòè, ÷å ïðåãîâîðèòå ñà áèëè ìíîãî òåæêè, ñëèçàë îò åòàæè íà åòàæè, áåçñúííè íîùè è "âå÷å íèêîé íå ìîæå äà ïîäîáðè ðåêîðäà ìó ïî ïèåíå íà êàôåòà".
"Åé çàòîâà çàñëóæàâàì äà ìè ñå èñêà îñòàâêàòà - 2 ìëðä. ëåâà ïîâå÷å çà Áúëãàðèÿ ïðè öÿëîòî îêàñòðÿíå", êàçà Áîéêî Áîðèñîâ.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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