|Борисов: Българското правителство ще засили сътрудничеството си с Германия
Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя Facebook профил. Вчера германският министър на външните работи Йохан Вадефул бе на посещение в България и се срещна с българския си колега Георг Георгиев.
"През последните години партньорството ни в индустриалното развитие и инвестициите се разширява и задълбочава, а днес то придобива още по-голямо значение и в сферата на отбраната", написа още Борисов.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че особено важно е, че българското правителство ще засили сътрудничеството си с Германия в областта на сигурността и военната индустрия и допълни:
"Партньорството с "Rheinmetall" е ясен знак за доверието между нашите две държави и за стратегическото значение на България като фактор за стабилност и развитие в региона. Това е инвестиция в икономиката и в бъдещето на нашата сигурност".
Борисов е убеден, че това сътрудничество ще отвори нови възможности за иновации, високотехнологични производства и нови работни места, като същевременно ще укрепи позицията на България като надежден и пълноправен партньор в рамките на Европейския съюз и НАТО.
"В днешния ден, в който бе постигнато примирие в Газа и бяха освободени заложниците, с Йохан Вадефул обсъдихме състоянието на сигурността в Европа и света, войната в Украйна и необходимостта от стабилност и на Балканите", завърши Борисов.
