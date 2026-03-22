Бойко Борисов по време на отчетно-изборното Национално събрание на партията.
С 983 гласа "за" Борисов бе преизбран за председател на ГЕРБ.
''Когато беше гръцката финансова криза на нашите граници, ние приложихме такива мерки, че не се отрази на България. Когато дойде миграционната криза, водихме истинска битка да не се допуска незаконна миграция. Тогава беше огромна атака към мен и правителството на България, но аз не се огънах, а направихме най-надеждната граница в ЕС'', каза Борисов и благодари на граничарите.
''В момента всички казват - Бойко беше прав, трябваше да направим същото. След това дойде COVID - ние първи затваряхме и първи отваряхме'', заяви лидерът на ГЕРБ и сподели кое е нещото, с което най-много се гордее.
''Само в България, единствени в света, на Великден не затворихме църквите и манастирите, а българите бяха в тях и се молиха. Не затворихме нито един католически храм, нито една джамия''.
Борисов коментира, че България е водила много балансирана външна политика.
''Политика на добросъседство - тогава изградихме Балкански поток, добросъседството с Турция, Сърбия, Унгария, Словакия, Северна Македония. Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори. Само в България газопроводите са 100% собственост на българите, държавни'', заяви още той и добави:
"Войната изисква да взимаш страна. С Путин, с Русия имахме прекрасни работни отношения. Войната в Украйна - застанахме срещу агресора. Затова от първия ден украинското знаме е в нашите кабинети, затова нашите министри правят всичко необходимо. България е направила много повече от много европейски държави за Украйна".
Още от категорията
Бойко Борисов: Цветелина се разплака и след като си тръгна - до ден днешен дрехите й стоят в гардероба в Банкя
14:19
Здравният министър: Локализирали сме заразата от морбили, но повечето заразени деца - не са ваксинирани
11:12
Митов за "Петрохан": Ако бяхме започнали да обсъждаме случая с Рашков, щеше да се твърди, че го политизираме
21.03
Каракачанов: До смяна на режима в Иран може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която се готви
21.03
