Борисов: Грандиозен успех! Браво, момчета!

© Булфото Грандиозен успех на българските волейболисти! България е на финал на Световното по волейбол. Браво, момчета! Това написа в социалната мрежа лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.



Припомняме, че след 55 години България отново на финал на Световно първенство по волейбол за мъже.



България ще играе утре от 13:30 часа българско време за световната титла.