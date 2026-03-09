Бойко Борисов поздрави Института за компютърни технологии и изкуствен интелект – INSAIT за научни успехи.
"Поздравления за изключителния успех на INSAIT и екипа им! Българският институт изпревари всички университети от Източна Европа, както и Кеймбридж и Харвард, и се нареди до водещи институции като Университет “Цинхуа“ (№1 в Китай) по брой приети научни статии на една от най-престижните конференции в света - STOC 2026.
С цели 5 приети научни труда на тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (Симпозиум по теория на изчисленията) – най-престижната международна конференция в областта на алгоритмите и теоретичната информатика и №1 в света в тази сфера според класацията на Google Scholar - INSAIT се нарежда редом до водещи световни институции и показва, че България може да бъде фактор на най-високо ниво в науката и технологиите.
Гордея се с този успех и поздравявам всички учени и изследователи, които стоят зад него. Това е знак, че когато има визия, талант и упорита работа, България може да бъде на световната научна карта!“, написа Борисов в социалните мрежи.
