Борисов: Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите?
Автор: Елиза Дечева 09:57
© Булфото (архив)
Правителството е на България. То не на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, нито на БСП. Без ГЕРБ не може да има правителство сега. Стоим в него, защото нищо по-добро от това не мога да измисля. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. 

"Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите - месеци, месеци. Да върнем времето по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Румен Радев. Ако бях премиер, щях да отида да се разбера с него. Много пъти съм го казвал, но не съм", каза той. 

Според Борисов правителството "буксува", защото няма титуляри на службите или са еднолични назначени.

Лидерът на ГЕРБ предложи на образователното министерство да забрани излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омразата. "Всичко лошо, на което не искаме да бъдат възпитани нашите деца, могат да го видят оттук. Думата "ще те смачкам" е най-меката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-тоците после какво излъчват", каза той.

