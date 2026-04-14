Показвайте на хората какво прави ГЕРБ - поддържайте винаги най-ниските данъци за бизнеса, модернизация, икономика, растеж. Оттам идват пенсиите и заплатите. А оставете другите да ни "хейтят" - те друго не са правили през живота си. С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Борисов е на посещение в Пловдив в рамките на предизборната кампания, която приключва след три дни. По време на визитата той направи сравнение между София и Пловдив.

"За съжаление в София никъде нищо ново не може да се види - само колчета. Довършват се старите обекти и това е", каза той.

"Хората знаят - когато управлява ГЕРБ, се строят нови неща. А когато дойдат другите - само приказват, намират кусур и нищо не правят", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията вече не е задължена да прави компромиси.

"Можем да чакаме, ако не сме първи - компромиси не правим", каза Борисов. Той обвини политическите си опоненти, че в предизборната кампания печелят избиратели основно с "общи приказки".

"Ще вдигнем доходите - но как, по какъв начин? Нищо конкретно. Как ще вържат бюджета?", попита той и изрази надежда, че хората са достатъчно мъдри и няма да се подведат.

Борисов смята, че служебният кабинет прави голяма грешка като не плаща на общините.

"Фирмите ще искат индексация, кметовете ще отидат при министъра на финансите да търсят пари и след няколко месеца страната ще влезе в спирала", прогнозира той.