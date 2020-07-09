Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Áîðèñîâ: Íå ñëóøàìå è çàòîâà âðúùàìå ÷àñò îò ìåðêèòå!
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 14:52 / 09.07.2020Êîìåíòàðè (19)97
©
Íà âèäåîêîíôåðåíòíà ñðåùà ìåæäó ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ Áîéêî Áîðèñîâ, Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá è îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè, ñëåä îáñúæäàíå íà àêòóàëíàòà îáñòàíîâêà ñ COVID-19, äîêëàäâàíà îò çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ, ñå âçå ðåøåíèå äà ñå âúðíàò ÷àñò îò ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè.

Îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å â íÿêîè ðàéîíè íà ñòðàíàòà íÿìà ðåãèñòðèðàíè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, à â äðóãè – íå ñå íàáëþäàâà óâåëè÷åíèå íà çàðàçåíèòå. Îò äîêëàäà íà îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè ñòàíà ÿñíî îùå, ÷å çàðàçàòà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ïðåäèìíî çàðàäè òîâà, ÷å íå ñå ñïàçâàò ìåðêèòå, ðàçïîðåäåíè îò çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî, çà ïðèëàãàíå â çàêðèòèòå ïðîñòðàíñòâà.

Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ äîêëàäâà íà ïðåìèåðà, ÷å ñïîðåä âñåêèäíåâíèÿ àíàëèç îòìÿíàòà íà ìåðêèòå, íàëîæåíà ñ öåë âðúùàíå êúì íîðìàëíèÿ æèâîò, íå äîâåäå äî î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè. "Çàòîâà ùå âúçñòàíîâèì íÿêîè îò ìåðêèòå, êîèòî äåéñòâàõà äîïðåäè òðè ñåäìèöè“, èçòúêíà â õîäà íà ñðåùàòà ìèíèñòúð Àíàíèåâ. Òîé èçáðîè êîíêðåòíèòå ïðåäëîæåíèÿ, íàñî÷åíè êúì îãðàíè÷àâàíå íà ñúáèðàíåòî íà ïîâå÷å õîðà íà åäíî ìÿñòî.

Âñè÷êè êîëåêòèâíè è èíäèâèäóàëíè ñïîðòíè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðåíèðîâú÷åí è ñúñòåçàòåëåí õàðàêòåð çà âñè÷êè âúçðàñòîâè ãðóïè íà îòêðèòî è çàêðèòî ùå ñå ïðîâåæäàò áåç ïóáëèêà. Íå ñå ðàçðåøàâàò ïîñåùåíèÿòà â äèñêîòåêè, ïèàíî áàð, íîùåí áàð, íîùíè êëóáîâå è äðóãè ïîäîáíè íîùíè çàâåäåíèÿ çà ðàçâëå÷åíèÿ íà çàêðèòî. À íà îòêðèòî ñå äîïóñêà ïðè çàåòîñò íà ìåñòàòà äî 50% îò îáùèÿ èì êàïàöèòåò ïðè ñïàçâàíå íà ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ îò 1,5 ì è äðóãèòå èçèñêâàíèÿ. Íå ñå ðàçðåøàâàò ñúùî ãðóïîâè ïðàçíåíñòâà ñ ïðèñúñòâèå íàä 30 ÷îâåêà íà îòêðèòî è íà çàêðèòî.

"Ïðàêòèêàòà ïîêàçâà, ÷å äèñöèïëèíàòà íå å íàé-ñèëíîòî íè êà÷åñòâî è çàòîâà ñå íàëàãà äà âúâåäåì òåçè ìåðêè“, àêöåíòèðà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ.

Ïðåìèåðúò äàäå ðàçïîðåæäàíèÿ íà îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè ÷ðåç ùàáîâåòå äà ïðîäúëæàò äà ñëåäÿò êàïàöèòåòà íà áîëíèöèòå è äà ïðåäïðèåìàò íóæíèòå äåéñòâèÿ. "Òàêà èëè èíà÷å òðÿáâà äà ñâèêíåì, ÷å êîðîíàâèðóñà ãî èìà, ÷å æèâååì ñ íåãî, è àêî ñå ñïàçâàò äèñòàíöèÿòà, ìàñêèòå, ïðåäïàçíèòå ìåðêè, äåçèíôåêöèÿòà, ïî-ìàëêî ùå íàòîâàðèì áîëíè÷íàòà ñèñòåìà. Òîâà å öåëòà. Èìàòå ïúëíèòå ïðàâà“, êàòåãîðè÷åí áå ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò.

Ïî âðåìå íà ñðåùàòà ïðåìèåðúò èçðàçè óâåðåíîñò, ÷å ïðîìåíèòå â ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ùå èçèãðàÿò ðîëÿ è îáñòàíîâêàòà ùå ñå íîðìàëèçèðà. Ïîëîæèòåëåí ôàêò å è ÷å áðîÿò íà îçäðàâåëèòå îò íîâèÿ âèðóñ ñå óâåëè÷àâà.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3050
09.07.2020 »
09.07.2020 »
09.07.2020 »
09.07.2020 »
09.07.2020 »
09.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/509 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Òî÷íî ÒÈ çàùîòî ñëóøàø êâî òè êàçâàò çà òîâà çàòâàðÿòå....!!! ÈÇÌÀÌÍÈÖÈ!!!
0
 
 
Êàê íå ñå íàÿäîõòå Ñúñèïàõòå òàÿ äúðæàâà Íèå äà íå ñìå â äåòñêàòà ãðàäèíà Ñìåøíèöè
ïðåäè 3 ÷. è 51 ìèí.
+1
 
 
Ìàõíàõà êàçàðìàòà è ìëàäîòî ïîêîëåíèå íÿìà ÷óâñòâî çà îòãîâîðíîñò è ðåä. Êàêâà ñàìîäèñöèïëèíà è îòãîâîðíîñò îò õîðà ñ öåííîñòè äà ñå íàïèÿò äà ñå áèÿò è äðîãèðàò . Âñåêè îïèò çà íÿêàêúâ ðåä çà òÿõ å íàêúðíÿâàíå íà ïðàâà è ñâîáîäè.
0
 
 
Àáå òúïóíãåðè. Âèå ÷åòèðèìàòà çà 4 ìåñåöà êîëêî ïúòè âè âèäÿõ ñ ìàñêè. Ñðåä ìíîãî õîðà. Ìíîãî ìàëêî. Çàñðàìåòå ñå. Ìàëêî âè îñòàíà.
0
 
 
Âñè÷êî å çà ïàðèòå îò ÅÑ, íà âñè÷êè å ÿñíî ÷å ïðàâèòå 4 ïúòè ïîâå÷å òåñòîâå , çà áðîéêè
0
 
 
ÌÍÎÃÎ ÏÐÀÂÈËÍÎ ÑÚÃËÀÑÍÀ ÑÚÌ.ÊÎÃÀÒÎ ÈÌÀ ÁÅÇÎÄÃÎÂÎÐÍÈ ÕÎÐÀ,ÙÅ ÑÒÐÀÄÀÒ ÄÎÁÐÎÑÚÂÅÑÒÍÈÒÅ.
0
 
 
Ïîñëóøíè è ñìå, áàò Áîéêî, òàêúâ ìåê ìàòðÿë ñìå, ÷å è ïèòà ìæå äà îìåñèø îò íàñ!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Íàöèîíàëåí îòáîð íà Áúëãàðèÿ ïî âîëåéáîë
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Ìèëåí Öâåòêîâ çàãèíà â æåñòîêà êàòàñòðîôà â Ñîôèÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: