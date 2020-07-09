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|Áîðèñîâ: Íå ñëóøàìå è çàòîâà âðúùàìå ÷àñò îò ìåðêèòå!
Îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å â íÿêîè ðàéîíè íà ñòðàíàòà íÿìà ðåãèñòðèðàíè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, à â äðóãè – íå ñå íàáëþäàâà óâåëè÷åíèå íà çàðàçåíèòå. Îò äîêëàäà íà îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè ñòàíà ÿñíî îùå, ÷å çàðàçàòà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ïðåäèìíî çàðàäè òîâà, ÷å íå ñå ñïàçâàò ìåðêèòå, ðàçïîðåäåíè îò çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî, çà ïðèëàãàíå â çàêðèòèòå ïðîñòðàíñòâà.
Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ äîêëàäâà íà ïðåìèåðà, ÷å ñïîðåä âñåêèäíåâíèÿ àíàëèç îòìÿíàòà íà ìåðêèòå, íàëîæåíà ñ öåë âðúùàíå êúì íîðìàëíèÿ æèâîò, íå äîâåäå äî î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè. "Çàòîâà ùå âúçñòàíîâèì íÿêîè îò ìåðêèòå, êîèòî äåéñòâàõà äîïðåäè òðè ñåäìèöè“, èçòúêíà â õîäà íà ñðåùàòà ìèíèñòúð Àíàíèåâ. Òîé èçáðîè êîíêðåòíèòå ïðåäëîæåíèÿ, íàñî÷åíè êúì îãðàíè÷àâàíå íà ñúáèðàíåòî íà ïîâå÷å õîðà íà åäíî ìÿñòî.
Âñè÷êè êîëåêòèâíè è èíäèâèäóàëíè ñïîðòíè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðåíèðîâú÷åí è ñúñòåçàòåëåí õàðàêòåð çà âñè÷êè âúçðàñòîâè ãðóïè íà îòêðèòî è çàêðèòî ùå ñå ïðîâåæäàò áåç ïóáëèêà. Íå ñå ðàçðåøàâàò ïîñåùåíèÿòà â äèñêîòåêè, ïèàíî áàð, íîùåí áàð, íîùíè êëóáîâå è äðóãè ïîäîáíè íîùíè çàâåäåíèÿ çà ðàçâëå÷åíèÿ íà çàêðèòî. À íà îòêðèòî ñå äîïóñêà ïðè çàåòîñò íà ìåñòàòà äî 50% îò îáùèÿ èì êàïàöèòåò ïðè ñïàçâàíå íà ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ îò 1,5 ì è äðóãèòå èçèñêâàíèÿ. Íå ñå ðàçðåøàâàò ñúùî ãðóïîâè ïðàçíåíñòâà ñ ïðèñúñòâèå íàä 30 ÷îâåêà íà îòêðèòî è íà çàêðèòî.
"Ïðàêòèêàòà ïîêàçâà, ÷å äèñöèïëèíàòà íå å íàé-ñèëíîòî íè êà÷åñòâî è çàòîâà ñå íàëàãà äà âúâåäåì òåçè ìåðêè“, àêöåíòèðà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ.
Ïðåìèåðúò äàäå ðàçïîðåæäàíèÿ íà îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè ÷ðåç ùàáîâåòå äà ïðîäúëæàò äà ñëåäÿò êàïàöèòåòà íà áîëíèöèòå è äà ïðåäïðèåìàò íóæíèòå äåéñòâèÿ. "Òàêà èëè èíà÷å òðÿáâà äà ñâèêíåì, ÷å êîðîíàâèðóñà ãî èìà, ÷å æèâååì ñ íåãî, è àêî ñå ñïàçâàò äèñòàíöèÿòà, ìàñêèòå, ïðåäïàçíèòå ìåðêè, äåçèíôåêöèÿòà, ïî-ìàëêî ùå íàòîâàðèì áîëíè÷íàòà ñèñòåìà. Òîâà å öåëòà. Èìàòå ïúëíèòå ïðàâà“, êàòåãîðè÷åí áå ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò.
Ïî âðåìå íà ñðåùàòà ïðåìèåðúò èçðàçè óâåðåíîñò, ÷å ïðîìåíèòå â ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ùå èçèãðàÿò ðîëÿ è îáñòàíîâêàòà ùå ñå íîðìàëèçèðà. Ïîëîæèòåëåí ôàêò å è ÷å áðîÿò íà îçäðàâåëèòå îò íîâèÿ âèðóñ ñå óâåëè÷àâà.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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