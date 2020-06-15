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|Áîðèñîâ: Ðèáàòà íè å ïî-õóáàâà, åâòèíà è ïðÿñíà. Õîòåëèòå ñà íè ïî-÷èñòè è ñèãóðíè! Çàùî äà õîäèì â Ãúðöèÿ?
Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò îòíîâî ïîäêàðà äæèïà ñè è äàäå íîâà íàðåäáà, à êîìïàíèÿ ìó ïðàâè ðåãèîíàëíèÿò ìèíèñòúð Ïåòÿ Àâðàìîâà. "Áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà çàðàáîòè ìíîãî îòðàíî. Íàäÿâàì ñå áúëãàðñêèÿò òóðèñòè÷åñêè áðàíø äà ïðîâîêèðà íàøåíöèòå äà èçáåðàò äà ïî÷èâàò òîâà ëÿòî ó íàñ, à íå äà ÷àêàìå ñ ðàäîñò íîâèíàòà, ÷å Ãúðöèÿ âå÷å ùå íè ïóñêà.
Ðèáàòà íè å ïî-õóáàâà, åâòèíà è ïðÿñíà. Õîòåëèòå ñà íè ïî-÷èñòè è ñèãóðíè… êàêâî îùå íè òðÿáâà? Ðåäíî ëè å äà äàâàìå ïàðè íà ñåêòîðà, à ïëàòåæîñïîñîáíèòå áúëãàðè äà îòèâàò äà ïî÷èâàò â Ãúðöèÿ?“, ÿäîñà ñå Áîðèñîâ.
"Âúîáùå íå ìå èíòåðåñóâà ùå ìå ðàçñëåäâàò ëè. Âèæäàëè ëè ñòå òèðàíèí äà ìó ïðàâÿò òàêèâà íåùà? Âúîáùå íå ìå èíòåðåñóâà êàêâè ãè ãîâîðÿò. Ïîäãîòâÿò ìè ðàçíè íåùà, íî òîâà ñàìî ìå ïðàâè ïî-ñèëåí. Êîëêîòî ïúòè ãî íàïðàâÿò – òîëêîâà ïúòè ãè áèÿ. Íÿìà ëîøà ðåêëàìà!“, çàÿâè Áîðèñîâ.
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