Бойко Борисов.
Припомняме, че днес служебният премиер Андрей Гюров обяви, че България ще се оттегли от Съвета за мир на Доналд Тръмп и заяви, че ''не става въпрос за международна политика, а личен въпрос на един олигарх''. Последва и отговор на лидерът на ''ДПС-Ново начало'' Делян Пеевски, който от своя страна каза, че ''Гюров е пуснал медийна димка''.
''Не знам защо се е разпознал в него. Според мен е грешно. Но и той, и Гюров говоря откровени неистини. Гюров се опитва да твърди неща, които не са верни'', коментира спора им Борисов.
''Вкарването доклада на решение за ратифициране на споразумението за участието на България в Съвета за мир от страна на Пеевски ни вкара в много затруднено положение. Ако не го бяхме ратифицирали в зала, щеше да излезе, че не подкрепяме подписаното от Желязков и Тръмп'', каза лидерът на ГЕРБ.
"Пеевски говори за Сорос, когото лично аз уважавам и с когото се познавам. Смея да твърдя, че той няма нищо общо с този служебен кабинет, за да обвиняваме него", коментира той и допълни, че точно толкова греши Гюров като казва, че Пеевски е виновен за ратификацията.
''Президентът Тръмп ни знае Пеевски, ни Гюров и най-малко се интересува от тяхното мнение, като го гледам как действа", каза още лидерът на ГЕРБ.
Борисов коментира още, че ''с такива изказвания не може да ги нарече сериозни политици''.
"Гюров ще е пример за още месец, а тръгна да решава международни въпроси, вместо да види цените, спекулата и горивата, за което аз не ги нападам", посочи още лидерът на ГЕРБ.
На въпрос как вижда бъдеща коалиция с Румен Радев, той отговори с думите: "Да видим всеки как ще се представи на изборите".
“САЩ за нас са държава и няма значение дали управляват републиканци, или демократи. Тя е основната сила в Атлантическия блок. Без Щатите, не можем да се справим с големите заплахи. Според мен, Тръмп играе много тънко и с Путин, и след месец със Си Цзинпин в Китай. Той се опитва да води диалог и ние също трябва да бъдем такива", каза той.
