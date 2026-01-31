Бойко Борисов в социалните мрежи, който участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП).
"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентноспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между “Райнметал" и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", написа Борисов.
Борисов: Уверих Фон дер Лайен, че България е надежден партньор в ЕС и НАТО!
©
Още от категорията
/
Иван Иванов: Коридорът Черно море – Егейско море има ясно измерение, свързано с по-добрата интеграция на българските региони в европейските и регионалните мрежи
30.01
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.