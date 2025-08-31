ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, където се намира в момента и Борисов.
Той заяви, че е щастлив да посрещне председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус във Вазовските машиностроителни заводи.
"Предвижда се изграждането на два завода – един във ВМЗ–Сопот и един в смесено предприятие. Два за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Освен това ще бъде създаден и отделен завод за най-новия и съвременен барут", заяви той.
"На всички, които протестират, трябва да е ясно, че от десетилетия в България се произвеждат снаряди и оръжия, и то с единствената цел – да се гарантира отбраната на страната ни", казо още лидерът на ГЕРБ.
"Ако сега не се възползваме от "Save" механизъма, след няколко години това производство няма да има за къде да отива. Хиляди работни места, които ще се отворят, са заради това, което в момента се случва. Всички сме за мир категорично, но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат. Ще пазим правителството, за да се случат тези проекти", заяви Борисов.
