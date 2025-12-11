Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като Росен Желязков обяви оставката на правителството.
По думите му не намира нито една грешка във важните неща, които са направили от ГЕРБ по време на управлението. "Иронията на съдбата - тези лидери, които са на площада, исторически те не са участвали в нито едно нещо, важно за България", смята Борисов.
"За две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук. Спаси София напусна ПП-ДБ заради корупция, впоследствие районни кметове, общински съветници - всички заминаха заради корупция, оттеглиха се другите от тях. Кирил Петков подаде оставка поемайки вината за корупция, представяте ли си какви идиоти трябва да сме, за да допуснем от септември досега да излязат десетки хиляди", каза още Борисов.
© Булфото
