Бойко Борисов след посещенията си в Бургас, Царево и Приморско днес.
"Затова ще предложим решения. За доходите. За бизнеса. За младите семейства. За сигурността на държавата. За достойното място на България в Европа.
Аз вярвам в силата на хората, които не се отказват. В трудни и несигурни времена България има нужда не от експерименти, а от стабилност и ясна посока", пише още Борисов.
По време на обиколката си в Бургаско днес, той коментира и управлението на служебния кабинет "Гюров" - кадровите промени, разлседването на случая "Петрохан - Околчица", международната обстановка с войните в Украйна и Иран, както и формацията на Румен Радев "Прогресивна България".
Борисов: Знаем как се управлява в криза. Градихме доверие с работа и резултати
