Бойко Борисов в кулоарите на парламента. Темата "Лукойл" отново стана водеща след като "Лукойл" поиска от Министерството на финансите на САЩ удължаване на крайния срок за приключване на операциите след налагането на санкции.
"Заедно с правителството работят така, че и хората в рафинерията и самата рафинерия да работят добре. Казал съм на г-жа Петкова (бел.ред- министърът на финансите Теменужка Петкова) да говори и с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", каза той.
Борисов каза още, че ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно. "Фокус" припомня, че вчера държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември т.г. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
На въпрос дали е възможно Руската страна да съди страната ни заради назначаването на особения управител на "Лукой" Борисов отвърна:
"Всичко е възможно", каза той, но допълни, че ако ще ни съдят, трябва да съдят и другите.
Лидерът на ГЕРБ коментира и бюджета. "Фокус" припомня, че вчера стана ясно, план-сметката ще бъде приет от кабинета без да е обсъден от тристранката, което е безпрецедентна ситуация.
"С 56 депутати няма как да си налагам волята. При мен, когато бях премиер, винаги имаше Тристранка. Не мога да ги принудя сега да има такава", посочи още той.
Борисов гарантира: България ще получи дерогация
