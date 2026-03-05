Бойко Борисов, който се срещна с военния министър Атанас Запрянов преди днешния Съвет за сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.
По думите му имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна.
"На днешния съвет ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков. Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Разтревожени сме от развитието на събитията в Близкия Изток", допълни лидерът на ГЕРБ.
"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", отсече Борисов.
От своя страна Запрянов заяви, че днес е много важен ден: "Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО".
Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война
Даскала1
на 05.03.2026 г.
Сега кой от двамата чий задник пази? Запрянов на Борисов, или Борисов на Запрянов. Май и двамата ще бъдат онодени.
Виктор1
на 05.03.2026 г.
Че ние във война ли сме?
