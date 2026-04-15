Днес се състоя закриването на предизборната кампания на ГЕРБ. Събитието бе проведено в Самоков, като в него участваха изявени лица на партията, кандидати за депутатите от листите на ГЕРБ - СДС и симпатизанти.

ФОКУС припомня, че на 19 април българите ще трябва да решат кои политически сили ще влязат в 52-рия парламент.

Ние нямаме олигарси, нямаме дарители както други прогресивни партии. Да плащам автобуси от цялата страна, за да идват хора да пълнят зали, са загубени пари. Това заяви лидерът на ГЕРБ в изявление по време на закриването на кампанията.

По думите му партията е истинска, сбъднала мечтите от 90-те години за еврозона и Шенген. "Подкрепяме бизнеса и работещите хора", допълни той.

"Тихомълком взеха 150 млн. евро заем в деня, когато Асен Василев казва, че трябва да даваме доходи. Като взимате заеми, какво става с младите хора в следващите години - те ще ви платят лихвите в следващите 10-15 години", подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ не пропусна да коментира и появата на Румен Радев на политическия терен. "Той е 10 години държавен глава и бил новото. Аз от 6 години не съм друго, освен депутат и съм бил старото. той е новият с все олигарсите и копринките, с всички, които са се заврели там. Щял да ме свали от сцената в неделя. Ние се свалихме сами от сцената, а не протестите", категоричен бе той.

"След понеделник анализаторите ще пеят друга песен. С всеки ден балонът спада и навсякъде питам къде е вълната. Защо отиде да подпише с "Боташ" за 13 години? Ще платим всички, за да дойде новото. Копринката ли е новото? Слави Василев ли? Радев стана едноличен собственик на държавата - с месеци, с години", посочи Бойко Борисов.