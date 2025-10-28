Бойко Борисов лично посрещна на летището изпълнителният директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папаргер. При срещата си двамата се прегърнаха приятелски.
Той е у нас за подписването на договора за изграждането на два завода на концерна у нас - за барут и 155-мм снаряди по стандарта на НАТО.
"Добре дошъл. Мисля, че в срокове се справихме. Разбрахме се и чакаме да го движим. Благодаря на твоите момчета, радвам се да ги видя", каза Борисов на Папергер.
"Това е най-бързото решение, което са взимали (бел. ред. за заводи у нас)", отговори от своя страна Папергер.
