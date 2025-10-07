ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов посрещна в централата на ГЕРБ важни европейски партньори
За това съобщи самият той в личния си Facebook профил.
"Свобода, справедливост и солидарност са ръководните принципи на фондация “Конрад Аденауер“, която е фондацията близка до партньорската партия на ГЕРБ Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц'', написа Борисов.
Лидерът на ГЕРБ допълни, че под ръководството на д-р Валерс ГЕРБ и фондация “Конрад Аденауер" си сътрудничат вече години наред по редица европейски и международни теми.
,,Днес с него обменихме мнения по актуалните въпроси за сигурността и отбраната, необходимостта Европа да запази конкурентоспособността си, чрез разумна енергийна политика и развитие на нови технологии, ролята на нашите демократични ценности и правов ред, които в днешно време биват поставени под въпрос от редица фактори'', се казва още в фейсбук поста.
Традиция в сътрудничеството между ГЕРБ и фондация “Конрад Аденауер“ е организирането на академии и обучения за младежите на партията.
"Това е инвестиция в бъдещето, в младите хора, които усъвършенстват своите умения, развиват лидерски качества и изграждат ценности, основани на демокрацията и европейския ред, следвайки стъпките на съоснователят на ХДС и пръв федерален канцлер Конрад Аденауер (1876-1967), който съчетава в себе си християн-социални, консервативни и либерални традиции'', завършва Борисов.
