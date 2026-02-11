Бойко Борисов във Facebook.
Поставих и темата за енергийната сигурност, защото за бизнеса тя означава предвидимост и увереност да инвестира дългосрочно. Диверсификацията на доставките, по-добрата свързаност и развитието на възобновяемите източници са приоритети, по които можем да задълбочим сътрудничеството си с Германия.
България е част от Шенген и носи сериозна отговорност за охраната на външната граница на ЕС. Това е общ европейски ангажимент, който изисква солидарност и координация. Потвърдихме и сътрудничеството си в рамките на НАТО и необходимостта Европа да бъде по-силна и по-единна в отбраната.
България и Германия имат общ интерес – силна икономика и сигурна Европа. Ще продължим да развиваме партньорството си с конкретни действия и резултати.
Борисов си стисна ръцете с немски депутат за сътрудничество с високотехнологични компании
