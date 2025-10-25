ЗАРЕЖДАНЕ...
Борисов за "Лукойл": Санкциите обхващат не самата рафинерия, а платежната система!
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в Разград, а коментара му идва след наложените санкциите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Европа и казуса "Лукойл".
"Тръмп заяви, че сакциите срещу "Лукойл", наложени срещу Словакия и Унгария няма да важат, защото нямат море", каза още Борисов.
Лидерът на ГЕРБ обясни, че основният проблем ще бъде при разплащането на бензиностанциите, тъй като няма да можем да платим с карта, когато зареждаме бензин.
"Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам човечеството да не бъде поставено пред риск. Това ме притеснява истински. Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх“, предупреди Борисов като заяви, че се притеснява най-много от идващата война.
По темата за Бюжет 2026 Борисов обясни, че във всички случаи приходите ще са по-големи в новия бюджет, а данъците няма да се пипат.
"ГЕРБ пое отговорността за първия бюджет в евро. Ако сега бяхме дезертирали, това щеше да компрометира България тежко пред нашите партньори в Брюксел. Поехме пасивите, поехме и активите, за да преведем България през тази криза".
Той обясни още, че ако се стигне до избори, ситуацията с дефицита би се усложнила доста.
"Пада правителството, назначават някой служебен премиер от "домовата книга“. Никой няма да иска да задържи 3% дефицит, което с огромни усилия правим, за да не бъдат ударени българите по джоба и да се компрометира първия бюджет в евро“.
Борисов посочи със съжаление, че няма политическа класа, която да оцени всичко това.
"Включително и това, че благодарение на ГЕРБ България е в еврозоната, Шенген, извадена от мониторинговия механизъм", каза още той.
