ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Борисов за Радев: Първо той започна атака към правителството
Борисов каза, че избирането на президента Румен Радев е честно и той е в абсолютно си право, но "поведението му от последните четири години е да разделя нацията по всички теми. "Да харесва само "Величие“, "Възраждане“ и МЕЧ, които вървят с него и да ползва неговите хора в Конституционния съд, за да вкара "Величие“ в парламента, за да могат да събират подписи за вот на недоверие“, добави лидерът на ГЕРБ.
"Когато от стъклена къща хвърляш камъни - нормално е някой да ти счупи къщата и на тебе. Той го правеше целенасочено всеки ден", подчерта Борисов.
Относно скандала с НСО:
"Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО с всички екстри. Никой не пипа неговите коли тези на жена му. Администрацията на президента с какво е по-различна от тези на на Министерски съвет или на парламента? Кои коли му взимаме?", попита Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: