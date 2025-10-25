Бойко Борисов на въпрос дали идват избори във Варна.
Борисов е на посещение в Езерово, област Варна.
Миналата седмица Апелативният съд – София потвърди решението на Софийския градски съд, с което кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, но при особено мнение от съдия Андрей Ангелов. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група, свързана с длъжностни престъпления и подкупи.
На въпрос дали продължават инвестициите във Варна и региона, лидерът на ГЕРБ каза:
"Разбира се, че продължават инвестициите в цялата страна. Аз деля общините един месец, докато има избори. След това с партиите, които подкрепят правителството работим така, че хората в регионите и гражданите и селяните да се чувстват добре".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.