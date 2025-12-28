Снощи беше даден тържествен старт на празненствата.
Боровец посрещна новия зимен сезон с празник, който събра скиори, семейства и любители на планината, както у нас, така и от чужбина.
През вчерашния ден работеха две писти в района на Маркуджика, а от курорта уверяват, че при подходящи условия още в следващите дни ще бъдат отворени и допълнителни трасета, предаде bTV.
Боровец посреща новия сезон по-модерен, по-достъпен и с амбиция за развитие.
Все повече млади хора откриват планината и ските. За хората, които познават Боровец от десетилетия, промяната е видима.
Развитието на курорта личи и в интереса към зимните спортове, а плановете за бъдещето са още по-амбициозни.
Предвижда се 10-местен кабинков лифт, с който да се стига за 12 минути до ски център "Маркуджик“.
С поглед към традицията и с визия за модерно развитие Боровец влиза в новия зимен сезон, готов да посрещне още поколения любители на "бялата магия“.
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
© bTV
Още по темата
/
Още от категорията
/
Кражба на кола за секунди: Как го правят автоджамбазите – без ключ, без счупено стъкло, дори без включване на алармата
27.12
Читател на ФОКУС: Открих стара бележка от аптека и се ужасих "някои лекарствата са скочили с над 50% за 5 години"
27.12
Програмисти създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
26.12
Неврокопският митрополит Серафим: Имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Меteo Bulgaria издаде червен код: Още тази нощ вятърът ще се усил...
22:41 / 27.12.2025
Най-магичната дата за брак през 2026: Носи ли любов или напротив?...
21:55 / 27.12.2025
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските ев...
21:00 / 27.12.2025
Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детет...
20:22 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.