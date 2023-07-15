Борсата за плодове и зеленчуци в Огняново срази конкуренцията, такива цени не сте виждали

© Борса за зеленчуци направо изуми хората с предложените цени! Ето какво обявиха от там, пише "Стандарт".



Пазар на производителя - Пазарджик АД, Борса Плодове и Зеленчуци - Огняново



Уважаеми клиенти, представяме Ви актуална ценова листа на нашите свежи сезонни и вносни предложения!



ЯБЪЛКИ 1.50лв./кг.



ЧЕРЕШИ 3.50лв./кг.



ГРОЗДЕ 7.00лв./кг.



ЯГОДИ 4.00-6.00лв./кг.



ПРАСКОВИ 1.50лв./кг.



КАЙСИИ 2.00-2.50лв./кг.



ЦАРЕВИЦА 0.80/бр.



КРУШИ 2.00-4.00лв./кг.



ФЪСТЪЦИ 4.00лв./кг.



КАРТОФ 0.80лв./кг.



ЛУК КРОМИД ЗРЯЛ 1.50лв./кг.



ЗЕЛЕН ФАСУЛ 2.00лв./кг.



ЧЕСЪН 4.00лв./кг.



ДОМАТИ 1.90-3.50лв./кг.



КОРНИШОНИ 1.30лв./кг.



КРАСТАВИЦИ 1.00-1.80лв./кг.



ПИПЕР ЧЕРВЕН 3.00-3.30лв./кг.



ПИПЕР ЗЕЛЕН 1.80лв./кг.



ЗЕЛЕ ГЛАВЕСТО 0.50лв./кг.



ТИКВИЧКИ 0.50лв./кг.



ДИНИ 0.80-1.00лв./кг.



ПЪПЕШИ 2.00лв./кг.



СЛИВИ 2.50лв./кг.



САЛАТА 0.60лв./бр.



РЕПИЧКИ 1.00лв./връзка



МОРКОВИ 1.30лв./кг.



ПАТЛАДЖАНИ 2.00лв./кг.



БАНАН DOLE 58.00лв./кашон



АНАНАС 3.00-3.50лв./кг.



ПОРТОКАЛИ 2.40лв./кг.



ЛИМОНИ 2.60лв./кг.



ГРЕЙПФРУТ 3.50лв./кг.



Заповядайте! Очакваме Ви!



Хората в социалните мрежи направо онемяха от видяното, правейки сметка за какви цени става въпрос по магазините.